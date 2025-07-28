Аэропорт Сочи снова столкнулся с массовыми задержками рейсов

Утром 28 июля в международном аэропорту Сочи зафиксированы значительные задержки авиарейсов. Согласно данным онлайн-табло на 7:55, вылет 15 рейсов отложен, еще 17 самолетов не могут прибыть в город-курорт вовремя, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Среди направлений, куда задерживаются вылеты из Сочи, значатся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Екатеринбург, Самара, Саратов, Ульяновск, Нижнекамск и Магнитогорск. Задержки прилета коснулись рейсов из Тюмени, Омска, Волгограда, Барнаула, а также тех же городов, откуда задерживаются вылеты.
Напомним, что на прошлой неделе прокуратура проводила проверку в сочинском аэропорту в связи с нарушениями расписания. Тогда массовые задержки были вызваны введением специального плана «Ковер» в ночь на 24 июля. Сейчас причины новых сбоев в работе воздушной гавани уточняются.