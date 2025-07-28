Аэропорт Сочи снова столкнулся с массовыми задержками рейсов

Напомним, что на прошлой неделе прокуратура проводила проверку в сочинском аэропорту в связи с нарушениями расписания. Тогда массовые задержки были вызваны введением специального плана «Ковер» в ночь на 24 июля. Сейчас причины новых сбоев в работе воздушной гавани уточняются.