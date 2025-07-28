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Ассистент Трампа подбросил мяч на поле для гольфа в Шотландии

Перед машиной, на которой к месту для игры в гольф подъехал Трамп, один из его ассистентов кинул мяч.

Источник: Аргументы и факты

Ассистент президента США Дональда Трампа по игре в гольф подбросил мяч на поле в Шотландии, где находился американский лидер, соответствующие кадры появились в социальных сетях.

Предположительно, запись была сделана в субботу, 26 июля. Журналисты утверждают, что на кадрах запечатлен курорт Trump Turnberry.

В видеоролике можно заметить, как по участку поля проходят «кэдди» (ассистенты игрока в гольф). Один из них кинул мяч перед машиной, на которой к месту подъехал Трамп.

Напомним, президент США находится в Шотландии с частным визитом. 26 июля появилась информация, что во время игры американский лидер отказался отвечать на вопросы журналистов, уехав от них на гольф-каре.

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