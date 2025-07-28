Ассистент Трампа подбросил мяч на поле для гольфа в Шотландии

Ассистент президента США Дональда Трампа по игре в гольф подбросил мяч на поле в Шотландии, где находился американский лидер, соответствующие кадры появились в социальных сетях.
Предположительно, запись была сделана в субботу, 26 июля. Журналисты утверждают, что на кадрах запечатлен курорт Trump Turnberry.
В видеоролике можно заметить, как по участку поля проходят «кэдди» (ассистенты игрока в гольф). Один из них кинул мяч перед машиной, на которой к месту подъехал Трамп.
Напомним, президент США находится в Шотландии с частным визитом. 26 июля появилась информация, что во время игры американский лидер отказался отвечать на вопросы журналистов, уехав от них на гольф-каре.