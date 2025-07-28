Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей

Ранее KP.RU писал, что на блогера-миллионника завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств на 50 миллионов рублей. В феврале 2025 года Субхана Мамедова лишили гражданства России. Причиной послужили его провокационные действия, связанные с розыгрышами над сотрудниками полиции и военнослужащими.