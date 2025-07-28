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Блогера Subo заочно обвинили в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей

Блогера-миллионника Subo подозревают не только в уклонении от уплаты налогов, но и в легализации преступных доходов.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Московской области заочно предъявил обвинение Субхану Мамедову Мурад оглы, более известному как блогер Subo. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 20 миллионов рублей.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области заочно предъявлено обвинение блогеру Субхану Мамедову. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем», — сообщили в ГСУ СК Подмосковья в беседе с ТАСС.

Ранее KP.RU писал, что на блогера-миллионника завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств на 50 миллионов рублей. В феврале 2025 года Субхана Мамедова лишили гражданства России. Причиной послужили его провокационные действия, связанные с розыгрышами над сотрудниками полиции и военнослужащими.