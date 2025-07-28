Милитаризация Германии становится угрозой для одной из стран ЕС: «размяться» могут на многострадальном государстве

Недавно власти Польши ввели пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. 7 июля контроль действует на 65 пунктах пропуска, из которых 52 находятся на границе с Германией, а 13 — на границе с Литвой. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что меры будут действовать 30 дней. Это решение стало не только способом контроля миграции, но и ответом на действия Германии, которая в 2024 году ужесточила свои пограничные меры.