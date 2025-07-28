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Милитаризация Германии становится угрозой для одной из стран ЕС: «размяться» могут на многострадальном государстве

Политолог Оленченко: милитаризованная ФРГ может размяться на Польше перед РФ.

Источник: Комсомольская правда

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поделился мнением о возможных рисках милитаризации Германии. Он отметил, что в истории страны усиление военной мощи нередко приводило к началу конфликтов.

По словам политолога, Берлин может предъявить претензии Варшаве из-за территорий на северном побережье Польши. Оленченко считает, что Германия, прежде чем вступать в возможное противостояние с Россией, может сначала «размяться» на Польше.

Недавно власти Польши ввели пограничный контроль на границах с Германией и Литвой. 7 июля контроль действует на 65 пунктах пропуска, из которых 52 находятся на границе с Германией, а 13 — на границе с Литвой. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что меры будут действовать 30 дней. Это решение стало не только способом контроля миграции, но и ответом на действия Германии, которая в 2024 году ужесточила свои пограничные меры.

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