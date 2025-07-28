Омичам запретят парковаться на участке улицы Суворова

Со второй половины августа на улице Суворова в Омске начнут действовать новые правила парковки. Ограничения вводятся для борьбы с пробками, которые возникают из-за неправильной стоянки автомобилей. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Запрет на остановку будет действовать на нечётной стороне улицы вблизи остановки «Больница» и домов № 95 и № 93. Установленные знаки «Остановка запрещена» будут сопровождаться табличками «Работает эвакуатор».
Администрация города призывает водителей быть внимательными и заранее ознакомиться с новыми правилами. Соблюдение этих требований поможет сделать движение по улице более безопасным и комфортным для всех участников дорожного движения.
Ранее мы сообщали, что в Омской области молодой водитель питбайка сбил двух пешеходов на обочине.