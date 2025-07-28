МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Крещения Руси, сообщается на сайте Госдумы.
Россия 28 июля отмечает День Крещения Руси. В качестве памятной даты этот праздник был установлен Федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона “О днях воинской славы и памятных датах России” 1 июня 2010 года.
«Поздравляю с Днем Крещения Руси. Принятие христианства святым равноапостольным князем Владимиром в 988 году заложило основы формирования духовно-нравственных ценностей, способствовало распространению культуры и просвещения», — заявил Володин, слова которого приводятся на сайте ГД.
По словам председателя Госдумы, бережно храня вековые традиции, Русская православная церковь вносит вклад в консолидацию общества, укрепление межконфессионального согласия и единства многонационального народа России. Володин пожелал всем здоровья и всего самого доброго.