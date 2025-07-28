Воспитанники «Акрон-Академии Коноплева» обыграли «Фенербахче» на турнире в Китае

В понедельник ребята добились волевой победы на состязании в Шанхае — 1:0 (6+).
Тольяттинцы вышли вперед на 24-й минуте встречи. Тимофей Блохин пробрался в штрафную соперника и точно пробил по воротам турецкой команды. До конца первого тайма волжане создали еще несколько моментов, но забить не удалось.
После перерыва Артем Григорьев получил повреждение. Его вынуждено заменил Матвей Безрогов. Позже по той же причине вместо Вячеслава Доброродова вышел Рамазан Совмиз.
В итоге футболисты из Самарской области сохранили преимущество и добились волевой победы. Она стала для них третьей на турнире в Шанхае. Ранее одолели Циндао (6:0) и Цибао (2:0).
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