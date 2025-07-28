Казахстан зальет дождями: на севере — резкое похолодание до +18°C

Согласно распространенному релизу, в заключительные дни месяца погодные условия на территории Казахстана будут формироваться под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.
Так, ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами и градом.
В северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока прогнозируются интенсивные дожди и шквалистое усиление ветра.
В целом по стране ожидается усиление ветра, в южных областях — с пыльными бурями.
Стоит отметить, что температурный фон в северных регионах понизится до +18…+23 °C.
«На остальной территории существенных температурных колебаний не прогнозируется», — уточнили метеорологи.
Ранее специалисты предупредили жителей двух городов о неблагоприятных метеорологических условиях. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.