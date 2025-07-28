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Казахстан зальет дождями: на севере — резкое похолодание до +18°C

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 29, 30 и 31 июля 2025 года. По их данным, северо-запад, север и центр страны ждут сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 758 мм рт. ст. +27°

Согласно распространенному релизу, в заключительные дни месяца погодные условия на территории Казахстана будут формироваться под влиянием обширного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов.

Так, ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди, местами с грозами и градом.

В северных, северо-западных и центральных регионах, а также в горных районах юго-востока прогнозируются интенсивные дожди и шквалистое усиление ветра.

Пресс-служба РГП «Казгидромет».

В целом по стране ожидается усиление ветра, в южных областях — с пыльными бурями.

Стоит отметить, что температурный фон в северных регионах понизится до +18…+23 °C.

«На остальной территории существенных температурных колебаний не прогнозируется», — уточнили метеорологи.

Ранее специалисты предупредили жителей двух городов о неблагоприятных метеорологических условиях. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.