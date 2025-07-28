Более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце уже выполнено

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия», — отметил Бирюков. В этом году запланированы обширные работы на Садовом кольце, где будет отремонтировано 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.