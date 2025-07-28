Более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце уже выполнено

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили более 60% работ по замене асфальта на Садовом кольце, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия», — отметил Бирюков. В этом году запланированы обширные работы на Садовом кольце, где будет отремонтировано 28 участков общей площадью почти 500 тысяч квадратных метров.
Заместитель мэра также сообщил, что работы уже завершены на десяти участках, включая Садовую-Каретную и Садово-Спасскую улицы, Кудринскую площадь, Новинский бульвар, а также в Таганском и Добрынинском тоннелях.
Одной из причин ремонта является колейность, возникающая из-за интенсивного автомобильного движения. Она создает дискомфорт для водителей и может негативно сказаться на безопасности дорожного движения.
«Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик», — рассказал заммэра.
Ремонт осуществляется в несколько этапов: сначала фрезеруется старое покрытие, затем ремонтируются смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывается новый асфальт. На завершающем этапе наносится дорожная разметка.
Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что для укладки асфальта используется современное оборудование и собственные асфальтобетонные смеси, производимые на городских заводах. В течение сезона эти предприятия выпускают более 2 миллионов тонн смеси.