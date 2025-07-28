Google признал сбой системы оповещения перед землетрясением в Турции в 2023 году

6 февраля 2023 года в Турции произошло самое сильное за сто дет землетрясение. Провинция Кахраманмараш оказалась в эпицентре ЧП. Подземный толчок всколыхнул землю в 4 утра, его сила равнялась 7,4 баллам. В итоге погибли более 55 тысяч человек, еще более ста тысяч получили ранения. Многие спали в зданиях, которые обрушились вокруг них в момент толчков.