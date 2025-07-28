Google признал сбой системы оповещения перед землетрясением в Турции в 2023 году

Компания Google признала сбой системы оповещения перед землетрясением в Турции в 2023 году. Об этом сообщает британский телеканал ВВС.
Если бы не сбой, отмечает издание, своевременное оповещение о сейсмической опасности могли получить около 10 миллионов человек в радиусе 8 миль от эпицентра толчков. Вместо этого было отправлено всего 469 предупреждений «Примите меры» только после первого землетрясения магнитудой 7,8.
Система раннего оповещения Google была запущена и работала в день землетрясений, однако она недооценила силу природного катаклизма. Теперь же технологический гигант заверят, что продолжает совершенствовать систему оповещения.
6 февраля 2023 года в Турции произошло самое сильное за сто дет землетрясение. Провинция Кахраманмараш оказалась в эпицентре ЧП. Подземный толчок всколыхнул землю в 4 утра, его сила равнялась 7,4 баллам. В итоге погибли более 55 тысяч человек, еще более ста тысяч получили ранения. Многие спали в зданиях, которые обрушились вокруг них в момент толчков.