Американцы собираются вывести из Европы 30% своих войск: подробнее

Политолог, эксперт по международным отношениям Айлин Матле уточнила, что на сегодняшний день в Европе насчитывают от 90 тысяч до 100 тысяч американских военных. По ее мнению, при переоценке США могут вывести около 20 тысяч солдат, которых отправили в регион при экс-президенте Джо Байдене после начала спецоперации на Украине.
Отмечается, что самый большой европейский контингент войск США расположен в ФРГ, где около 35 тысяч американских солдат. Они дислоцированы, среди прочего, на авиабазе Рамштайн, в военном учебном центре Графенвёр в Баварии, а также штаб-квартире армии США в Европе и Африке в Висбадене.
В апреле этого года появилось сообщение, что Пентагон обсуждает вывод до 10 тысяч военных США из Восточной Европы, то есть собирается вывести примерно половину американского контингента из этой территории.