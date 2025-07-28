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Американцы собираются вывести из Европы 30% своих войск: подробнее

Politico: США хотят вывести из Европы 30% своих войск.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон в рамках переоценки военного присутствия США в мире планирует сократить численность американских войск в Европе на 30%. Об этом пишет Politico со ссылкой на одного из чиновников НАТО.

Политолог, эксперт по международным отношениям Айлин Матле уточнила, что на сегодняшний день в Европе насчитывают от 90 тысяч до 100 тысяч американских военных. По ее мнению, при переоценке США могут вывести около 20 тысяч солдат, которых отправили в регион при экс-президенте Джо Байдене после начала спецоперации на Украине.

Отмечается, что самый большой европейский контингент войск США расположен в ФРГ, где около 35 тысяч американских солдат. Они дислоцированы, среди прочего, на авиабазе Рамштайн, в военном учебном центре Графенвёр в Баварии, а также штаб-квартире армии США в Европе и Африке в Висбадене.

В апреле этого года появилось сообщение, что Пентагон обсуждает вывод до 10 тысяч военных США из Восточной Европы, то есть собирается вывести примерно половину американского контингента из этой территории.

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