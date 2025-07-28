Американцы собираются вывести из Европы 30% своих войск: подробнее

Политолог, эксперт по международным отношениям Айлин Матле уточнила, что на сегодняшний день в Европе насчитывают от 90 тысяч до 100 тысяч американских военных. По ее мнению, при переоценке США могут вывести около 20 тысяч солдат, которых отправили в регион при экс-президенте Джо Байдене после начала спецоперации на Украине.