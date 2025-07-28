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От 160 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

В Башкирии конфискованные машины распродадут по цене от 160 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на аукционе распродадут конфискованные за долги автомобили. Заявки на участие в торгах до 18 августа принимают через электронную площадку «Фабрикант». Инициатором торгов стало территориальное управление федерального агентства по управлению госимуществом в республике.

Среди лотов значатся как иномарки, так и отечественные машины по цене от 160 тысяч рублей. 21 августа с молотка будут распроданы:

— Ford Focus 2008 года выпуска — начальная цена лота составляет 620 тысяч рублей;

— Lada Vesta 2020 — 810 тысяч рублей;

— Toyota Avensis 2006 — 550 тысяч рублей;

— Nissan Almera 2014 — 640 тысяч рублей;

— Chevrolet Aveo 2013 — 530 тысяч рублей;

— Chery Tiggo 4 Pro 2023 — 1,8 миллиона рублей;

— Hyundai Solaris 2017 — 988,5 тысяч рублей;

— Volkswagen Tiguan 2012 — 1,4 миллиона рублей;

— Mazda CX 5 2016 — 1,7 миллиона рублей;

— Ford Kuga 2012 — 1,05 миллиона рублей;

— Volkswagen Polo 2012 — 435 тысяч рублей;

— Lada Vesta 2017 — 820 тысяч рублей;

— Volkswagen Polo 2012 — 510 тысяч рублей;

— Renault Logan 2016 — 510 тысяч рублей;

— Suzuki Grand Vitara 2014 — 1,2 миллиона рублей;

— Nissan X-Trail 2012 — 1,1 миллиона рублей;

— Honda CR-V 2011 — 1,3 миллиона рублей;

— Datsun on-DO 2017 — 690 тысяч рублей;

— Lada Priora 2009 — 160 тысяч рублей;

— Lada Granta 2018 — 600 тысяч рублей;

— Volkswagen Atlas 2018 — 2 миллиона рублей;

— Hyundai Solaris 2012 — 760 тысяч рублей;

— Lada Kalina 2019 — 700 тысяч рублей.

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