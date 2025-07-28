В Самарской области проведут внеплановые проверки газового оборудования

Также в регионе будет проведена внеплановая проверка газового оборудования в тех многоквартирных домах, где обслуживание не осуществлялось более года. Заместитель председателя Правительства напомнил, что жителям необходимо впускать в квартиры сотрудников газовых служб для проведения техобслуживания и поручил управляющим компаниям обеспечить доступ представителей поставщика газа к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверок. Контроль за всеми мероприятиями поручен Государственной жилищной инспекции.