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В Благовещенске пьяный 11-летний мальчик угнал авто отца и поехал кататься

Задержанного в Благовещенске за пьяную езду 11-летнего школьника поставят на учет в ПДН.

Источник: Аргументы и факты

В Благовещенске сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

По данным правоохранительных органов, одиннадцатилетний мальчик самовольно взял автомобиль Toyota, принадлежащий его отцу, и решил прокатиться по городу. Через некоторое время на улице Пушкина его остановили инспекторы дорожно-патрульной службы. Освидетельствование показало, что школьник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении матери будет возбуждено административное дело по статье об употреблении алкоголя несовершеннолетними. Информация о возможных мерах в отношении отца отсутствует.

«Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку», — говорится в сообщении ведомства.

Школьника поставят на учет в подразделение полиции по работе с несовершеннолетними. Ему также будет оказана необходимая профилактическая помощь в медучреждении.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пьяный мужчина приехал со змеей в ГАИ, чтобы подать жалобу.