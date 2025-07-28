В Благовещенске пьяный 11-летний мальчик угнал авто отца и поехал кататься

По данным правоохранительных органов, одиннадцатилетний мальчик самовольно взял автомобиль Toyota, принадлежащий его отцу, и решил прокатиться по городу. Через некоторое время на улице Пушкина его остановили инспекторы дорожно-патрульной службы. Освидетельствование показало, что школьник находился в состоянии алкогольного опьянения.