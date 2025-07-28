В Благовещенске пьяный 11-летний мальчик угнал авто отца и поехал кататься

В Благовещенске сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
По данным правоохранительных органов, одиннадцатилетний мальчик самовольно взял автомобиль Toyota, принадлежащий его отцу, и решил прокатиться по городу. Через некоторое время на улице Пушкина его остановили инспекторы дорожно-патрульной службы. Освидетельствование показало, что школьник находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении матери будет возбуждено административное дело по статье об употреблении алкоголя несовершеннолетними. Информация о возможных мерах в отношении отца отсутствует.
«Транспортное средство полицейские поместили на охраняемую стоянку», — говорится в сообщении ведомства.
Школьника поставят на учет в подразделение полиции по работе с несовершеннолетними. Ему также будет оказана необходимая профилактическая помощь в медучреждении.
Ранее сообщалось, что на Камчатке пьяный мужчина приехал со змеей в ГАИ, чтобы подать жалобу.