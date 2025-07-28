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Власти Омска показали самые яркие дворы ЛАО

Они стали победителями окружного этапа конкурса «Омские улицы».

Источник: SuperOmsk.ru

Мэрия Омска сообщила в понедельник, 28 июля 2025 года, что в Ленинском административном округе названы победители окружного этапа конкурса «Омские улицы». Местные жители подали 97 заявок на участие в шести номинациях конкурса.

Победители конкурса, которые сделали дворы ЛАО яркими:

  • Лучшая клумба во дворе многоквартирного дома — дом № 1 по улице Моторная (старший по дому — Анастасия Хмырова);
  • Лучший двор многоквартирного дома — дом № 70 по улице Мануильского (активный житель — Анастасия Соболева);
  • Лучший палисадник во дворе многоквартирного дома — дом № 11 по улице Моторная (активный житель — Любовь Мартиросян);
  • Лучшая детская дворовая площадка — дом № 8/3 по улице Шакурова (активный житель — Нина Шадерова);
  • Лучший палисадник дома индивидуальной жилой застройки — дом № 12 по улице Захарова (активный житель — Валентина Дергачева);
  • Лучший арт-объект — дом № 27 по улице Молодова (активный житель — Сергей Крахмальный).