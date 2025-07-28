Таможня: белорусы не могут продавать россиянам ввезенные без пошлин электрокары

Первый заместитель начальника Минской региональной таможни Людмила Шевердак в эфире «Первого информационного телеканала» рассказала, что белорусы не могут перепродавать россиянам ввезенные в Беларусь без пошлин электрокары.
— Запрещена передача электромобилей, ввезенных без уплаты таможенной пошлины, гражданам России и лицам, постоянно проживающим в РФ. Только лицам из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана могут передаваться во владение, пользование, распоряжение электромобили, ввезенные юрлицами и ИП, — пояснила представитель таможни.
По словам Шевердак, в случае нарушения ограничений, лицо, которое является декларантом электромобиля, ввезенного без уплаты таможенной пошлины, должно ее уплатить и будет привлечено к административной ответственности.
В эфире телеканала пояснят, что ограничения на продажу электромобиля закончатся после того, как владелец сам отъездит на нем минимум три года.
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