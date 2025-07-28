Культура стала естественной частью жизни Москвы

«Во время прошлогоднего фестиваля “Лето в Москве” я предложил устроить салон красоты под открытым небом, — рассказал знаменитый столичный стилист Дмитрий Винокуров. — И вместе с академией парикмахерского искусства “Долорес” и командой бренда российской косметики Fane мы провели открытый мастер-класс по прическам и макияжу “Стильное лето” на Страстном бульваре. Было очень интересно общаться с людьми, показывать разные приемы стилистов, делиться секретами мастерства, рассказывать, что сейчас модно. Мы же делаем людей красивыми, это делает красивее и город, в котором они живут, и надо заметить, что креативность и перфекционизм российских бьюти-мастеров известны на весь мир, их высоко ценят повсюду. Я знаю, что нашу идею начали тиражировать, устраивать такие бьюти-площадки под открытым небом и на других столичных мероприятиях. А фестиваль “Лето в Москве” — это беспрецедентная история, от него в восторге не только жители других российских регионов, но и туристы из разных стран».