В Уфе запретили возвращать бездомных собак на территории школ и парков

Согласно документу, запрещено возвращать бездомных собак на территории образовательных учреждений (детсадов, школ, учреждений дополнительного образования, вузов и колледжей), объектов здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, детских площадок. Также их нельзя отпускать на общественных территориях (в парках, скверах, садах), в организациях общепита, на розничных рынках, в торгово-развлекательных центрах и на объектах транспортной инфраструктуры — на автовокзалах, железнодорожных вокзалах, остановках транспорта, в аэропортах).