Макаревич* рассказал, как на его жену напала акула

«В течение жизни я удовлетворил свою любовь к акулам в полной мере: в последний раз чуть не сожрали мою жену, и я пообещал быть поаккуратнее», — сказал Макаревич в интервью YouTube-проекту «И Грянул Грэм». По его словам, инцидент произошел во время погружения с аквалангом. Семья отправилась на экскурсию с инструкторами, чтобы понаблюдать за тигровой акулой длиной около 3,5 метров. В какой-то момент хищник неожиданно укусил Эйнат за кислородный баллон.