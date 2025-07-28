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Макаревич* рассказал, как на его жену напала акула

Музыкант и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о нападении акулы на его супругу Эйнат Кляйн. Происшествие едва не стоило жизни его жене.

Музыкант признался, что в момент инцидента испытал шок.

Музыкант и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о нападении акулы на его супругу Эйнат Кляйн. Происшествие едва не стоило жизни его жене.

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«В течение жизни я удовлетворил свою любовь к акулам в полной мере: в последний раз чуть не сожрали мою жену, и я пообещал быть поаккуратнее», — сказал Макаревич в интервью YouTube-проекту «И Грянул Грэм». По его словам, инцидент произошел во время погружения с аквалангом. Семья отправилась на экскурсию с инструкторами, чтобы понаблюдать за тигровой акулой длиной около 3,5 метров. В какой-то момент хищник неожиданно укусил Эйнат за кислородный баллон.

Музыкант отметил, что ситуация могла закончиться трагически, если бы акула укусила чуть ниже: «Девочку перекусило бы пополам», — прокомментировал Макаревич. Он признался, что в момент инцидента испытал шок и не смог сразу прийти в себя, в то время как сопровождавшие их инструкторы бросились на помощь. Акула, по словам артиста, ушла, оставшись недовольной. Уже на суше Эйнат обнаружила ее зуб, который впоследствии превратила в перстень.

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.