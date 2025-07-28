У россиян с сентября начнут изымать дачные участки: вот в чем дело

Напомним, что правительство определило критерии для выявления заброшенных участков в пределах населённых пунктов, а также на территории садовых и огородных товариществ и других подобных объединений. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным и вступит в силу с 1 сентября текущего года. Но полноценная реализация его положений начнется не раньше 1 марта 2028 года. Подробнее можно прочитать в этом материале KP.RU.