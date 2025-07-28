У россиян с сентября начнут изымать дачные участки: вот в чем дело

Дачников предупредили, что с сентября у них начнут изымать участки в связи с захламлением территории. Владельцы загородных участков в России могут получить штраф за то, что их территория выглядит неопрятно. Сумма штрафа может достигать 50 тысяч рублей. Об этом оповестил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.
Нужно отметить, что изъятие — это кардинальная мера, которая, конечно, не применяется при первом нарушении. Сначала на гражданина может быть наложен штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей.
Напомним, что правительство определило критерии для выявления заброшенных участков в пределах населённых пунктов, а также на территории садовых и огородных товариществ и других подобных объединений. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным и вступит в силу с 1 сентября текущего года. Но полноценная реализация его положений начнется не раньше 1 марта 2028 года. Подробнее можно прочитать в этом материале KP.RU.
В заключении подытожим: дачные участки ни у кого отнимать не будут. И даже штрафовать не станут. До истечения того самого трехлетнего срока.