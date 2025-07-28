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В Петербурге с 28 по 31 июля закроют более 15 фонтанов

Работы по помывке проведут специалисты «Водоканала».

В Петербурге с 28 по 31 июля закроют почти 20 фонтанов на помывку. Об этом рассказали в «Водоканале».

В частности, 28 июля перестанут работать фонтаны в Колпино на Павловской улице, 34к2, и проспекте Ленина, в Зеленогорске на Приморском шоссе, 547 и 549. А 29 июля выключат водные сооружения на Литейном проспекте, 46 и 57, в Кронштадте на Ленинградской улице, 2, 30 июля — на проспекте Стачек, 148 и 160, Литейном проспекте, 51 (сооружения 1 и 2).

В последний день будут мыть фонтаны на Мичуринской улице, 1, в Сестрорецке в переулке Свободы, 1, на Лермонтовском проспекте, 41А, 3-й Красноармейской улице, 10, в Павловске на Госпитальной улице, 2, в Пушкине на Академическом проспекте, 1, Лесном проспекте, 61/1, и Лиговском проспекте, 1.