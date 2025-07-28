Прокуратура проверит Хабаровскуправтодор после обрушения двух мостов

В Комсомольском районе Хабаровского края обрушились два моста на трассе «Селихино — Николаевск-на-Амуре». Начата проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, причиной обоих происшествий стал резкий подъём уровня рек Аксян и Горная. Разрушения зафиксированы на 62-м и 64-м километрах автодороги. Введены временные ограничения движения для всех видов транспорта. Проезд по трассе приостановлен до особого распоряжения.
Для выяснения обстоятельств на место выехал прокурор Комсомольского района Алексей Кузнецов. По поручению прокуратуры организована проверка.
«Надзорное ведомство намерено оценить действия должностных лиц краевого управления автодорог и подрядчиков, ответственных за содержание трассы. По итогам проверки возможно принятие мер реагирования», — отметили в прокуратуре края.