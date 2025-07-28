Прокуратура проверит Хабаровскуправтодор после обрушения двух мостов

По информации ведомства, причиной обоих происшествий стал резкий подъём уровня рек Аксян и Горная. Разрушения зафиксированы на 62-м и 64-м километрах автодороги. Введены временные ограничения движения для всех видов транспорта. Проезд по трассе приостановлен до особого распоряжения.