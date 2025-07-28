Блогеру Subo предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате чего в доход государства не поступило более 50 млн рублей. Впоследствии они приобрели автомобиль премиальной марки на сумму 10 млн рублей, полученную преступным путем. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась также задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей.