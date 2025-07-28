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Блогеру Subo предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Субхану Мамедову заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств.

Источник: Аргументы и факты

Блогеру Subo (Субхан Мамедов) заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщает ГСУ СКР по Московской области.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены брату и отцу блогера.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате чего в доход государства не поступило более 50 млн рублей. Впоследствии они приобрели автомобиль премиальной марки на сумму 10 млн рублей, полученную преступным путем. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась также задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей.

Отмечается, что в настоящее время отец и брат блогера начали возмещать ущерб. На счета ИФНС уже поступило 9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Subo подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, блогер был объявлен в розыск.

До этого Мамедов был лишен российского гражданства из-за розыгрышей сотрудников полиции и военных. Ему запретили въезд в Россию на 70 лет.