Блогеру Subo предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

Блогеру Subo (Субхан Мамедов) заочно предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, сообщает ГСУ СКР по Московской области.
Ранее аналогичные обвинения были предъявлены брату и отцу блогера.
По данным следствия, с 2020 по 2022 год фигуранты создали схему уклонения от налогообложения, в результате чего в доход государства не поступило более 50 млн рублей. Впоследствии они приобрели автомобиль премиальной марки на сумму 10 млн рублей, полученную преступным путем. В связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась также задолженность по пеням и штрафам в размере 20 млн рублей.
Отмечается, что в настоящее время отец и брат блогера начали возмещать ущерб. На счета ИФНС уже поступило 9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Subo подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, блогер был объявлен в розыск.
До этого Мамедов был лишен российского гражданства из-за розыгрышей сотрудников полиции и военных. Ему запретили въезд в Россию на 70 лет.