Молодежка «Акрона» сыграла вничью с «Ростовом» в матче с двумя удалениями

«Красно-черные» не выявили победителя в игре с южанами 25 июля — 1:1 (6+).
Тольяттинцы открыли счет на 6-й минуте встречи 16-го тура МФЛ. Отличился Георгий Габлия. А примерно за 10 минут до перерыва защитник «Ростова» Владислав Хухровский получил второй «горчичник» и покинул поле.
Однако воспользоваться численным преимуществом «Акрон-Академии Коноплева» не удалось. Во втором тайме, на 66-й, Александр Кокотун реализовал пенальти и сравнял — 1:1. При этом в конце матча красную карточку заработал автор гола волжан Габлия.
Сейчас молодежка тольяттинской команды занимает восьмую строчку с 21 очком в МФЛ. До этого взяли вверх над соперниками из Грозного — 1:0. Следующая встреча состоится 1 августа. Сразятся с «Динамо-М» (6+).
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