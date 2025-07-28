Шесть светофоров не работают сегодня в Нижнем Новгороде

Шесть светофоров не работают в Нижнем Новгороде 28 июля, сообщили ИА «Время Н» в городском Центре организации дорожного движения.
В частности, сегодня отключены от питания светофорные объекты в районе дома № 40 на улице Космическая, на Комсомольском шоссе (остановка «Украинская улица»), на пересечении улиц Ярошенко и Чаадаева, улицы Ярошенко и остановки «Улица Ярошенко», а также в районе дома № 1 на Мещерском бульваре.
Кроме того, неисправен светофор на перекрестке улиц Рябцева и Павла Орлова.
«Будьте внимательны при движении по этим участкам улиц, пропускайте пешеходов на пешеходных переходах. Пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода», — напомнили специалисты.