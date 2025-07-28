Красноярцы могут получить налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО

Жители Красноярского края, как и все россияне, имеют возможность получить стандартный налоговый вычет за успешную сдачу нормативов ГТО.
В испытания ГТО входят различные виды физической активности, такие как бег, прыжки, подтягивания, плавание и стрельба. УФНС по Красноярскому краю напомнила о необходимости прохождения диспансеризации в текущем году для получения вычета.
Для оформления налогового вычета необходимо предоставить следующие документы:
• Копию удостоверения о награждении знаком отличия ГТО;
• Копию решения о награждении или выписку из него;
• Сведения из электронной базы, касающиеся реализации комплекса ГТО;
• Справку о медицинском осмотре (диспансеризации).
Размер налогового вычета составляет 18 тысяч рублей в год и не облагается налогом на доходы физических лиц. Работодатели могут предоставлять вычет с месяца, когда работник подтвердил свое право на него. Также существует возможность подать заявление самостоятельно через личный кабинет, заполнив декларацию по форме 3-НДФЛ.