Красноярцы могут получить налоговый вычет за успешную сдачу норм ГТО

Размер налогового вычета составляет 18 тысяч рублей в год и не облагается налогом на доходы физических лиц. Работодатели могут предоставлять вычет с месяца, когда работник подтвердил свое право на него. Также существует возможность подать заявление самостоятельно через личный кабинет, заполнив декларацию по форме 3-НДФЛ.