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Разлив нефтепродуктов и свалку обнаружили в районе пивзавода «Балтика» в Хабаровске

Хабаровчане заметили несанкционированную свалку отходов около завода «Балтика».

Источник: РИА "Новости"

Рядом также наблюдается разлив нефтепродуктов.

На место выехали экологические инспекторы регионального отделения ВООП совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры. Организована проверка.

«В ходе проверки природоохранный прокурор даст оценку полноте исполнения полномочий органами государственного контроля (надзора), установит предприятие, допустившее нарушение законодательства об охране окружающей среды. По всем нарушениям законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в телеграм-канале ведомства.