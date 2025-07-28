Разлив нефтепродуктов и свалку обнаружили в районе пивзавода «Балтика» в Хабаровске

«В ходе проверки природоохранный прокурор даст оценку полноте исполнения полномочий органами государственного контроля (надзора), установит предприятие, допустившее нарушение законодательства об охране окружающей среды. По всем нарушениям законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в телеграм-канале ведомства.