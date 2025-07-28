Хабаровский край простился с выдающимся неврологом Оксаной Дзундза

28 июля коллеги, пациенты и медицинское сообщество Хабаровского края проводили в последний путь Оксану Владимировну Дзундза — заведующую отделением неврологии ККБ имени Сергеева, главного внештатного невролога региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Оксана Владимировна посвятила медицине 17 лет, с 2007 года возглавляя неврологическое отделение краевой больницы. Она была известна как врач-новатор, внедрявший современные методы диагностики и лечения, автор десятков научных публикаций. С 2001 года состояла в профессиональных ассоциациях, включая Национальную Ассоциацию по борьбе с инсультами.
В текущем году ее вклад в медицину был отмечен знаком «Отличник здравоохранения». Коллеги вспоминают ее как чуткого специалиста, всегда готового к консультациям по сложным случаям не только в крае, но и в соседних регионах.