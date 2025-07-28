В Куйтунском районе в психоневрологическом интернате появятся новые корпуса

Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов, на эти цели из областного бюджета выделили более 60 миллионов рублей. Такое благоустройство создаст комфортные условия для проживающих. Работать корпуса начнут уже осенью 2025 года, также с 1 сентября все психоневрологические интернаты будут переименованы в дома социального обслуживания.