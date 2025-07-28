В Куйтунском районе в психоневрологическом интернате появятся новые корпуса

В поселке Тулюшка Куйтунского района идет строительство двух новых корпусов для психоневрологического интерната. Каждый будет вмещать в себя по 18 человек. Ход возведения этих зданий проверили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и представители регионального правительства.
Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов, на эти цели из областного бюджета выделили более 60 миллионов рублей. Такое благоустройство создаст комфортные условия для проживающих. Работать корпуса начнут уже осенью 2025 года, также с 1 сентября все психоневрологические интернаты будут переименованы в дома социального обслуживания.
Проверили и работу фельдшерско-акушерских пунктов. Так в Тулонском районе с 2020 году построили десять новых ФАПов. Один из них возвели в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Медучреждение посещают 142 жителя деревни Новотроицк. Там проводят диспансеризацию, наблюдение и вакцинацию.
А на станции Азей ФАП обслуживает более 700 человек, в основном работников угольного разреза. Здание построено еще в 1970-х годах, оно нуждается в ремонте. Поэтому строительство нового здания запланировано на 2026−2030-е годы по проекту, который входит нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».