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Молодежная команда «Крыльев» дома крупно проиграла «Краснодару» — 0:4

«Зелено-бело-синие» потерпели поражение 25 июля на «Металлурге». Это был матч 16-го тура МФЛ (6+).

«Зелено-бело-синие» потерпели поражение 25 июля на «Металлурге». Это был матч 16-го тура МФЛ (6+).

«Быки» забили уже на 7-й минуте. Хозяев огорчил Александр Лазарев. На 27-й Марат Мамедов увеличил отрыв гостей, а на 40-й оформил дубль и довел лидерство «черно-зеленых» до +3.

Еще один мяч молодежка «Краснодара» забила на 86-й. Итоговый счет установил Максим Богданец.

Пока «Крылья Советов-М» идут на 13-м месте с 15 очками. Ранее волжане одолели «Урал» на выезде со счетом 4:2. Впереди — встреча с «Ахматом» 1 августа (6+).

Недавно экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался об успехах Вадима Ракова в «КС».

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