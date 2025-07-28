Молодежная команда «Крыльев» дома крупно проиграла «Краснодару» — 0:4

«Зелено-бело-синие» потерпели поражение 25 июля на «Металлурге». Это был матч 16-го тура МФЛ (6+).
«Быки» забили уже на 7-й минуте. Хозяев огорчил Александр Лазарев. На 27-й Марат Мамедов увеличил отрыв гостей, а на 40-й оформил дубль и довел лидерство «черно-зеленых» до +3.
Еще один мяч молодежка «Краснодара» забила на 86-й. Итоговый счет установил Максим Богданец.
Пока «Крылья Советов-М» идут на 13-м месте с 15 очками. Ранее волжане одолели «Урал» на выезде со счетом 4:2. Впереди — встреча с «Ахматом» 1 августа (6+).
Недавно экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался об успехах Вадима Ракова в «КС».
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