В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В медицинские вузы России в ходе текущей приемной кампании уже поступило 275 тысяч заявлений, отмечается повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Число мест в российских вузах в этом году увеличилось на три тысячи, это на 10% больше по сравнению с прошлым годом, отметил министр в ходе посещения Омского государственного медицинского университета.
«Хочу сказать, что интерес к медицинским вузам колоссальный, в этом году не исключение, даже по многим более высокий конкурс. 275 тысяч заявлений уже подано на бюджетные места, включая в том числе и целевые места, кампания продолжается. Хорошо в этом году идет зачисление именно на целевые места, студенты приходят. Особенностью этой компании этого года является повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности», — сказал министр журналистам.
Он уточнил, что практически все вузы отмечают заинтересованность именно профессией врач-педиатр. Также среди абитуриентов популярны лечебное дело, и стоматология.
«Поэтому в этом году мы отмечаем хорошее внимание и интерес к нашей специальности сегодня», — добавил министр.
Как сообщали пресс-службе кабмина РФ, премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник посетит Омск с рабочей поездкой, в мероприятиях поездки примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.