В медицинские вузы России уже поступило 275 тысяч заявлений, заявил Мурашко

«Хочу сказать, что интерес к медицинским вузам колоссальный, в этом году не исключение, даже по многим более высокий конкурс. 275 тысяч заявлений уже подано на бюджетные места, включая в том числе и целевые места, кампания продолжается. Хорошо в этом году идет зачисление именно на целевые места, студенты приходят. Особенностью этой компании этого года является повышенный интерес абитуриентов к педиатрической специальности», — сказал министр журналистам.