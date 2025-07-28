Очередной этап отключений воды стартует в 10 районах Петербурга

АО «ТЭК СПб» запланировало семь испытаний сетей в Выборгском, Колпинском, Фрунзенском, Красносельском, Калининском, Красногвардейском районах. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверит сети от шести тепломагистралей в Центральном, Адмиралтейском, Фрунзенском, Выборгском, Красногвардейском, Калининском районах. ООО «Петербургтеплоэнерго» проведет 22 гидравлических испытания в Адмиралтейском, Курортном, Петроградском и Центральном районах. ООО «Теплоэнерго» — пять испытаний в Выборгском и Курортном районах города.
Проверить, попадает ли ваш дом в зону испытаний, можно на сайте комитета по энергетике. У «Теплосети» и ТЭК есть телеграм-бот, где надо просто ввести адрес — и вы узнаете сроки отключения воды.
Гидравлические испытания — важный этап подготовки к отопительному сезону, они помогают заранее обнаружить уязвимые участки теплосетей. О парении, вытекании воды, проседании грунта сообщайте по телефонам 112 или 004.