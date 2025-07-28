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Роспотребнадзор оценил качество морской воды у берегов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора исследовали 3797 проб морской воды на микробиологические показатели и 4467 проб на санитарно-химические показатели, выявлены незначительные отклонения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 4,5%, по санитарно-химическим показателям — 0,1%. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, для мониторинга состояния почвы в зонах рекреации исследовано 269 проб на микробиологические показатели, 360 проб на паразитологические показатели и 2327 проб на санитарно-химические показатели. По результатам исследований 1 проба почвы не соответствовала нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

«Обращаем внимание, что купание, занятия водными видами спорта допускается только на тех участках водных объектов, на которые в 2025 году выдано положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта для рекреационных целей», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Оксана Белошейкина заявила, что качество морской воды у берегов Крыма соответствует нормам по микробиологическим, химическим и паразитологическим показателям.