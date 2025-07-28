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Омичам напомнили, где и когда пройдёт «Флора»

Выставку разделят на две части.

В Омске пройдёт 73-я цветочная выставка «Флора» в Выставочном сквере. В этом году её посвятили Году защитника Отечества, 80-летию Победы и званию Омска — «Молодёжной столицы России».

Торжественно выставку откроют на главной сцене Выставочного сквера (улица Достоевского, 2). Мероприятие пройдёт с 16:00 до 19:00.

Работать «Флора» в этом году будет с 1 по 5 августа. Праздничную площадку разделят на две тематические зоны, посвящённые событиям прошлого и современности. На набережной Тухачевского представят ключевые направления молодёжной активности — науку, творчество, спорт и волонтёрство. Сам сквер будет посвящён военной тематике.

Выставка пройдёт под лозунгом «Во славу былого, во имя будущего…». Центральным элементом станет инсталляция «Вечный огонь» высотой 6,2 метра — её установят на лужайке слева от главной аллеи сквера, между павильонами. Также в Выставочном сквере можно будет увидеть композиции «Георгиевская лента», «Фронтовое письмо», «Орден Победы» и ещё около тридцати тематических объектов.