Омичам напомнили, где и когда пройдёт «Флора»

Выставка пройдёт под лозунгом «Во славу былого, во имя будущего…». Центральным элементом станет инсталляция «Вечный огонь» высотой 6,2 метра — её установят на лужайке слева от главной аллеи сквера, между павильонами. Также в Выставочном сквере можно будет увидеть композиции «Георгиевская лента», «Фронтовое письмо», «Орден Победы» и ещё около тридцати тематических объектов.