13 тысяч подростков из Иркутской области нашли временную работу

В Иркутской области 13 тысяч подростков нашли временную работу. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, кадровый центр заключил 742 договоров с 637 работодателями региона на временное трудоустройство. Большинство соискателей хотят работать летом. Обычно подростки начинают свой трудовой путь, устраиваясь в школы, администрации, бюджетные организации и учреждения. Школьники работают вожатыми, дворниками, гардеробщиками, делопроизводителями и осваивают еще более 30 профессий. Их заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
— Продолжительность трудового дня для 14-летних школьников — не более 24 часов в неделю, для ребят в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю, — пояснила начальник отдела активных форм занятости Кадрового центра региона Наталья Кудряшова.
Так 6,3 тысячи школьников работают в подсобных помещениях и получают за это до 32 тысяч рублей. Ещё 1,4 тысячи подростков обслуживают и ремонтируют здания, им платят до 39 тысяч рублей в месяц. До конца года предприятия и организации готовы обеспечить временной занятостью ещё около четырёх тысяч юных жителей Приангарья.