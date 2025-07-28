13 тысяч подростков из Иркутской области нашли временную работу

Так 6,3 тысячи школьников работают в подсобных помещениях и получают за это до 32 тысяч рублей. Ещё 1,4 тысячи подростков обслуживают и ремонтируют здания, им платят до 39 тысяч рублей в месяц. До конца года предприятия и организации готовы обеспечить временной занятостью ещё около четырёх тысяч юных жителей Приангарья.