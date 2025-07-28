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«Топи за “Крылья”: Габи Кики не будет играть за самарские “Крылья Советов”

30-летний камерунский защитник был в 63-м регионе, но оформить соглашение о сотрудничестве с волжанами не удалось.

30-летний камерунский защитник был в 63-м регионе, но оформить соглашение о сотрудничестве с волжанами не удалось.

В середине июля писали, что Габи Кики планировал подписать контракт с «зелено-бело-синими» до лета 2027 года как свободный агент. Ранее выступал за казахстанский «Актобе», молдавский «Шериф» и белорусские ФК «Рух», «Динамо Брест» и «Днепр Могилев».

Есть опыт игры в Лиге Европы и Конференций, квалификации Лиги Чемпионов. Всего в еврокубках — 36 встреч с семью желтыми карточками.

Телеграм-канал «Топи за “Крылья” пишет, что Кики не прошел дополнительное медицинское обследование. В итоге руководство и тренерский штаб самарцев не стали подписывать защитника.

Недавно молодежка «КС» крупно проиграла «Краснодару» в матче 16-го тура МФЛ — 0:4 (6+).

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