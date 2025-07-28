В Омске хоккеист «Авангарда» Потуральски получит 70 млн рублей за сезон

Американский нападающий Эндрю Потуральски, накануне подписавший однолетний контракт с хоккейным клубом «Авангард», заработает в Омске 70 миллионов рублей за сезон. Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Кроме фиксированной зарплаты, 31-летний форвард может получить дополнительный бонус в размере 50 миллионов рублей — при условии, что войдёт в тройку лучших игроков регулярного чемпионата по ряду статистических показателей. Какие именно метрики будут учитываться, не уточняется.
Напомним, «Авангард» официально объявил о подписании контракта с Потуральски 27 июля. Ранее хоккеист выступал в АХЛ за «Chicago Wolves», а также провёл несколько матчей в составе «Каролины» и «Сан-Диего» в системе НХЛ. В «Авангарде» рассчитывают, что американец усилит атакующую линию и станет одним из ключевых игроков в предстоящем сезоне.