Движение по петербургской дамбе будет ограничено из-за дорожных работ 28 июля

Они связаны с проведением работ по ремонту деформационных швов на мосту водопропускного сооружения В-4 КМ134+800, уточнили в ведомстве.
На период проведения дорожных работ с 10:00 до 18:00 понедельника, 28 июля, на дамбе будут попеременно перекрывать движение по полосам на внешней и внутренней стороне КАД. При этом движение будет осуществляться по одной полосе.
Водителей просят проявлять осторожность, следовать указаниям временных дорожных знаков, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут следования.