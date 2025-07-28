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Движение по петербургской дамбе будет ограничено из-за дорожных работ 28 июля

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных ограничениях движения транспорта на дамбе.

Источник: Коммерсантъ

Они связаны с проведением работ по ремонту деформационных швов на мосту водопропускного сооружения В-4 КМ134+800, уточнили в ведомстве.

На период проведения дорожных работ с 10:00 до 18:00 понедельника, 28 июля, на дамбе будут попеременно перекрывать движение по полосам на внешней и внутренней стороне КАД. При этом движение будет осуществляться по одной полосе.

Водителей просят проявлять осторожность, следовать указаниям временных дорожных знаков, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут следования.