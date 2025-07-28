Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России зафиксировали минимальный за всю историю уровень заболеваемости гепатитом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума, в том числе благодаря иммунизации», — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что после начала массовой вакцинации в 2006 году число случаев острого гепатита В снизилось в 16,5 раза, а хронического гепатита В — на 30 процентов. Среди детей до 17 лет острый гепатит В практически ликвидировали.
При этом хроническим гепатитом С в мире страдают примерно 58 миллионов человек, добавили в Роспотребнадзоре. Вакцину против него пока не разработали из-за высокой изменчивости вируса. Но противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95 процентов случаев.