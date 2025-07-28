Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума

При этом хроническим гепатитом С в мире страдают примерно 58 миллионов человек, добавили в Роспотребнадзоре. Вакцину против него пока не разработали из-за высокой изменчивости вируса. Но противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95 процентов случаев.