Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень заболеваемости гепатитом А в России достиг исторического минимума

Роспотребнадзор: случаи заболевания гепатитом А достигли исторического минимума.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В России зафиксировали минимальный за всю историю уровень заболеваемости гепатитом, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации уровень заболеваемости гепатитом А достиг исторического минимума, в том числе благодаря иммунизации», — говорится в релизе.

В ведомстве отметили, что после начала массовой вакцинации в 2006 году число случаев острого гепатита В снизилось в 16,5 раза, а хронического гепатита В — на 30 процентов. Среди детей до 17 лет острый гепатит В практически ликвидировали.

При этом хроническим гепатитом С в мире страдают примерно 58 миллионов человек, добавили в Роспотребнадзоре. Вакцину против него пока не разработали из-за высокой изменчивости вируса. Но противовирусные препараты позволяют полностью излечивать гепатит С в более чем 95 процентов случаев.