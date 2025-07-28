Неделя начинается с пробок: В Кишиневе опять перекроют центр столицы и улицы, ведущие к аэропорту

Как сообщают в примарии муниципия, до 16:00 будет временно ограничен доступ граждан в определённые общественные места Кишинёва: в центре города и на улицах, которые ведут к аэропорту. В указанный период запрещено проведение собраний, массовых мероприятий, дорожных работ/вырубки деревьев в пределах улиц, по которым будут передвигаться официальные колонны.