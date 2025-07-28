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Неделя начинается с пробок: В Кишиневе опять перекроют центр столицы и улицы, ведущие к аэропорту

Нашу страну с визитом посетил премьер-министр Болгарии Росен Желязков.

Источник: Комсомольская правда

Доступ граждан в определённые общественные места в столице ограничен и в понедельник, 28 июля. Причина та же — визит в Молдову премьер-министра Болгарии Росена Желязкова.

Как сообщают в примарии муниципия, до 16:00 будет временно ограничен доступ граждан в определённые общественные места Кишинёва: в центре города и на улицах, которые ведут к аэропорту. В указанный период запрещено проведение собраний, массовых мероприятий, дорожных работ/вырубки деревьев в пределах улиц, по которым будут передвигаться официальные колонны.

Водителей призывают соблюдать требования сотрудников дорожной полиции, проявлять терпение и дисциплину на дороге, не нарушая правил дорожного движения.

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