Ветеран ВОВ из США, отметивший 95-летие, рассказал о своей мечте

В детстве Беркун, как сын репрессированных, оказался в детском доме в Сибири, откуда неоднократно пытался сбежать. Наконец, в 1942 году побег удался. После него Володя почти два года скитался по поездам, где зарабатывал на жизнь пением и чтением стихов. Таком образом он изъездил весь Советский Союз, побывал и в Крыму, и в Ташкенте, и на севере.