Ветеран ВОВ из США, отметивший 95-летие, рассказал о своей мечте

ВАШИНГТОН, 28 июл — РИА Новости. Советский ветеран Великой Отечественной войны Владимир Беркун, ныне живущий в американском штате Флорида, сказал в интервью РИА Новости, что с воодушевлением готовится к 95-летию и надеется через пять лет встретить вековой юбилей.
«Я воодушевлен», — сказал Беркун, которому 95 лет исполняется 28 июля.
Он отметил, что в день праздника ждет в гости друзей, большинство из которых ненамного моложе.
Ветеран признался, что ставит себе цель дожить до 100 лет. По его словам, исходя из состояния здоровья эта задача выполнима.
В детстве Беркун, как сын репрессированных, оказался в детском доме в Сибири, откуда неоднократно пытался сбежать. Наконец, в 1942 году побег удался. После него Володя почти два года скитался по поездам, где зарабатывал на жизнь пением и чтением стихов. Таком образом он изъездил весь Советский Союз, побывал и в Крыму, и в Ташкенте, и на севере.
Судьбоносной для мальчика стала произошедшая в конце 1943 года встреча с моряками, которые возвращались из госпиталя на службу в Севастополь и предложили ему поехать с ними. Так 13-летний Беркун оказался сыном полка в военном флоте.
Впрочем, боевой путь юнги оказался коротким. Ровно за год до Победы, 8 мая 1944 года его катер попал под мощную бомбардировку, после которой из всего экипажа выжили только двое.
«Я был без сознания, и меня посчитали погибшим. Но один знакомый юнга позвал меня по имени, и я зашевелился», — вспоминает ветеран.
После госпиталя Владимир вернулся на флот, но в боевых действиях уже не участвовал.
Девятое мая 1945 года Беркун встретил на корабле в Севастопольской бухте. На борту устроили праздник, но на берег экипаж не отпустили. «Капитан корабля собрал весь личный состав, были поздравления. Конечно, мы, мальчишки, отмечали больше в своем кругу, не со взрослыми. А потом продолжилась обычная служба», — рассказал юбиляр.