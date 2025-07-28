Хабиров отчитал глав муниципалитетов за отсутствие мест для продажи садоводами своих товаров

Сегодня, 28 июля, глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой отчитал глав муниципалитетов за отсутствие торговых мест для садоводов.
— Безобразная история с местами для продажи садоводами своих товаров. Такое ощущение, что я кого-то уговаривать должен. Неужели это сложно — две доски прибить? Я следующей понедельник буду показывать фотографии и вытаскивать на обратную связь глав муниципалитетов. Это не баловство — я вам говорил. Это маленькая вещь — безусловно! Но эта маленькая вещь — звено в большой цепи событий, которые мы делаем для того, чтобы людям было важно, нужно, мотивированно и экономически выгодно заниматься садоводством. А садоводство — это стратегическая история. Неделя срока. Я прекрасно понимаю, что ресурсов не хватает, но это смешно, — заявил руководитель региона.
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