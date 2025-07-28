Минтербез Прикамья напоминает о правилах поведения в местах отдыха у воды

Гражданам напоминают, что пользоваться дикими пляжами опасно. В Прикамье в этом сезоне действует 23 организованных места отдыха у воды. Пять из них находятся в Перми — у Коммунального моста, на Мотовилихинском пруду, на КамГЭСе и на набережной в Кировском районе, а также в Новых Лядах.