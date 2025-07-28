Жители центральных улиц Воронежа останутся без воды 29 июля

После восстановления работы системы вода на время может изменить свой цвет, напоминают специалисты. Это не опасно. Связаны такие особенности с появлением на трубах ржавчины, которая мгновенно образуется при соприкосновении с кислородом. Систему сразу же промывают и прочищают.