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Жители центральных улиц Воронежа останутся без воды 29 июля

Холодной воды не будет завтра, 29 июля, в центральной части города. Отключения плановые, уточняют в пресс-службе «РВК-Воронеж», неудобства связаны с работами по замене запорной арматуры на Средне-Московской улице. Специалисты будут трудиться у дома № 88.

В зону отключения попадут дома, расположенные на четырех улицах:

ул. Средне-Московская, 88;
ул. Карла Маркса, 116, 116А;
ул. 3 Интернационала;
пер. Мельничный.

Ожидается, что ограничения введут на шесть часов. Водоснабжение приостановят на период с 10.00 и до 16.00.

После восстановления работы системы вода на время может изменить свой цвет, напоминают специалисты. Это не опасно. Связаны такие особенности с появлением на трубах ржавчины, которая мгновенно образуется при соприкосновении с кислородом. Систему сразу же промывают и прочищают.