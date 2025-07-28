Жители центральных улиц Воронежа останутся без воды 29 июля

В зону отключения попадут дома, расположенные на четырех улицах:
ул. Средне-Московская, 88;
ул. Карла Маркса, 116, 116А;
ул. 3 Интернационала;
пер. Мельничный.
Ожидается, что ограничения введут на шесть часов. Водоснабжение приостановят на период с 10.00 и до 16.00.
После восстановления работы системы вода на время может изменить свой цвет, напоминают специалисты. Это не опасно. Связаны такие особенности с появлением на трубах ржавчины, которая мгновенно образуется при соприкосновении с кислородом. Систему сразу же промывают и прочищают.