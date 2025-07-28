Роспотребнадзор опровергает слухи об опасной газировке в Хабаровском крае

В ходе проверки действительно были выявлены нарушения, но только в маркировке двух напитков — «Дюшес Всегда Добрый День» и «Тархун Всегда Добрый День». Производитель указал на этикетке «Аспартам» вместо фактически используемого «Аспасвита», что является нарушением требований к маркировке.