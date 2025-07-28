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Роспотребнадзор опровергает слухи об опасной газировке в Хабаровском крае

В ходе проверки действительно были выявлены нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о якобы выявленной в регионе газировке со «смертельно опасным» подсластителем. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю официально опровергает эти данные. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ведомстве пояснили, что все используемые в производстве напитков подсластители, включая аспартам и комплексную добавку «Аспасвит», разрешены техническим регламентом Таможенного союза и применяются в установленных дозировках.

В ходе проверки действительно были выявлены нарушения, но только в маркировке двух напитков — «Дюшес Всегда Добрый День» и «Тархун Всегда Добрый День». Производитель указал на этикетке «Аспартам» вместо фактически используемого «Аспасвита», что является нарушением требований к маркировке.

Роспотребнадзор призывает пользователей соцсетей не распространять ложную информацию и проверять данные на официальных ресурсах ведомства, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.