Роспотребнадзор опровергает слухи об опасной газировке в Хабаровском крае

В социальных сетях распространяется недостоверная информация о якобы выявленной в регионе газировке со «смертельно опасным» подсластителем. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю официально опровергает эти данные. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ведомстве пояснили, что все используемые в производстве напитков подсластители, включая аспартам и комплексную добавку «Аспасвит», разрешены техническим регламентом Таможенного союза и применяются в установленных дозировках.
В ходе проверки действительно были выявлены нарушения, но только в маркировке двух напитков — «Дюшес Всегда Добрый День» и «Тархун Всегда Добрый День». Производитель указал на этикетке «Аспартам» вместо фактически используемого «Аспасвита», что является нарушением требований к маркировке.
Роспотребнадзор призывает пользователей соцсетей не распространять ложную информацию и проверять данные на официальных ресурсах ведомства, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.