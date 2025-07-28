Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Служба занятости Самарской области помогает открыть собственный бизнес

Жительница Сызрани Дарья Куликова с помощью центра занятости реализовала идею кондитерской «Вкус из твоего детства».

Жительница Сызрани Дарья Куликова с помощью центра занятости реализовала идею кондитерской «Вкус из твоего детства».

Служба занятости помогла ей подготовить бизнес-план, пройти обучение и получить финансовую поддержку 100000 рублей на оборудование.

Дарья освоила технологии шоколадного темперирования и приготовления классических десертов.

Совсем недавно, 15 июля, прошло открытие мастерской, где представили множество разнообразие сладостей: торты, фрукты в шоколаде, орешки с начинками и вафельные трубочки со сгущёнкой.

Мастерская работает как кондитерская лаборатория, предлагая оригинальные рецепты и новые форматы десертов.

История Дарьи показывает, как государственная поддержка помогает начинающим бизнесменам воплощать свои идеи и вдохновляет других на создание собственного дела.

Ранее мы писали, что 30 июля жителей Самары приглашают на бесплатный осмотр кожи на набережной.