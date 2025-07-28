Служба занятости Самарской области помогает открыть собственный бизнес

Жительница Сызрани Дарья Куликова с помощью центра занятости реализовала идею кондитерской «Вкус из твоего детства».
Служба занятости помогла ей подготовить бизнес-план, пройти обучение и получить финансовую поддержку 100000 рублей на оборудование.
Дарья освоила технологии шоколадного темперирования и приготовления классических десертов.
Совсем недавно, 15 июля, прошло открытие мастерской, где представили множество разнообразие сладостей: торты, фрукты в шоколаде, орешки с начинками и вафельные трубочки со сгущёнкой.
Мастерская работает как кондитерская лаборатория, предлагая оригинальные рецепты и новые форматы десертов.
История Дарьи показывает, как государственная поддержка помогает начинающим бизнесменам воплощать свои идеи и вдохновляет других на создание собственного дела.
Ранее мы писали, что 30 июля жителей Самары приглашают на бесплатный осмотр кожи на набережной.