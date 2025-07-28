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Два города и два района Ростовской области временно остались без воды

В Ростовской области из-за порыва без воды остались жители четырех территорий региона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области города Гуково и Зверево, а также поселки Каменского и Красносулинского районов временно остались без воды. Об этом информирует министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— На территории насосной станции № 3 в Каменском районе произошел порыв водовода крупного диаметра. В связи с этим было остановлено водоснабжение, — объяснила Антонина Пшеничная.

Ремонтные работы выполняют специалисты ГУП РО «УРСВ». Организован подвоз воды по заявкам.

Напомним, такая же ситуация в городах Гуково и Зверево, а также в поселках Красносулинского района произошла после грозы 23 июля.

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