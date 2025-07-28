Два города и два района Ростовской области временно остались без воды

В Ростовской области города Гуково и Зверево, а также поселки Каменского и Красносулинского районов временно остались без воды. Об этом информирует министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— На территории насосной станции № 3 в Каменском районе произошел порыв водовода крупного диаметра. В связи с этим было остановлено водоснабжение, — объяснила Антонина Пшеничная.
Ремонтные работы выполняют специалисты ГУП РО «УРСВ». Организован подвоз воды по заявкам.
Напомним, такая же ситуация в городах Гуково и Зверево, а также в поселках Красносулинского района произошла после грозы 23 июля.
Подпишись на нас в Telegram.