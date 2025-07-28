На Дону жители двух городов и районов вновь остались без водоснабжения

Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
В связи с аварией временно остановлено водоснабжение городов Гуково и Зверево, а также ряда поселков Каменского и Красносулинского районов.
Для потребителей организован подвоз воды по заявкам.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проблемы с водоснабжением в этих населенных пунктах начались на прошлой неделе из-за повторяющихся аварийных отключений электроэнергии на насосных станциях Гуково-Гундоровского водовода.