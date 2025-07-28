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На Дону жители двух городов и районов вновь остались без водоснабжения

В Ростовской области из-за порыва водовода на территории насосной станции № 3 (ГГВ) в Каменском районе без водоснабжения вновь остались два города и два района.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

В связи с аварией временно остановлено водоснабжение городов Гуково и Зверево, а также ряда поселков Каменского и Красносулинского районов.

Для потребителей организован подвоз воды по заявкам.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проблемы с водоснабжением в этих населенных пунктах начались на прошлой неделе из-за повторяющихся аварийных отключений электроэнергии на насосных станциях Гуково-Гундоровского водовода.