Челябинский ЦГМС: Пик интенсивных дождей придется на 28 и 29 июля

Синоптики говорят, что регион находится под влиянием циклона, который никак не хочет «ослабить хватку».
В прошедшие выходные наблюдались небольшие и умеренные дожди, сильные с грозами фиксировались лишь местами. В результате выпало от 1 до 34 мм осадков, максимальное количество отмечено в горных районах и на крайнем юго-западе — от 30 до 54% от месячной нормы).
Циклон, создающий ненастную погоду над Уралом, зажат между двумя антициклонами, изолировавшими его и препятствующими движению: один антициклон — на севере Европейской территории России, другой — на севере Красноярского края. Только разрушение одного из этих блоков даст возможность циклону покинуть наш регион.
«Усугубляет ситуацию тот факт, что над Южным Уралом и Северным Казахстаном в средней тропосфере образовался центр высотного циклона, а в приземном слое над северными районами Челябинской области лежит малоподвижный фронт окклюзии, с чем связаны затянувшиеся осадки. На сегодняшний день, а также завтра придется пик дождей (в северной половине местами до 40 мм за 12 часов). Действующее штормовое предупреждение продлено на 29 июля», — комментируют в Челябинском ЦГМС.
В последующие дни и до конца рабочей недели ситуация изменится мало: осадки сохранятся, их интенсивность будет уменьшаться постепенно. «Кроме того, области низкого давления соответствует термический очаг холода, поэтому значительного прогрева днем не ожидается», — отмечают специалисты.
Ситуация изменится к выходным: антициклон вытеснит ненастный циклон на восток, принесет в регион потепление. «Поэтому начало августа будет благоприятным: температура воздуха будет повышаться и достигнет климатической нормы, постепенно осадки прекратятся, а солнечные дни вернутся», — резюмируют синоптики.