Челябинский ЦГМС: Пик интенсивных дождей придется на 28 и 29 июля

«Усугубляет ситуацию тот факт, что над Южным Уралом и Северным Казахстаном в средней тропосфере образовался центр высотного циклона, а в приземном слое над северными районами Челябинской области лежит малоподвижный фронт окклюзии, с чем связаны затянувшиеся осадки. На сегодняшний день, а также завтра придется пик дождей (в северной половине местами до 40 мм за 12 часов). Действующее штормовое предупреждение продлено на 29 июля», — комментируют в Челябинском ЦГМС.