Воздух в Губахе ежегодно становится чище

На особом контроле находится качество атмосферного воздуха в районе расположения производства и прилегающих территориях. И в самой Губахе, и в поселке Северный постоянно берутся пробы воздуха на содержание в нем метанола, а также аммиака, формальдегида, диоксидов серы и азота, пыли. Превышений предельно допустимых концентраций данных веществ не выявлено.