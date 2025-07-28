Воздух в Губахе ежегодно становится чище

Почти четверть миллиарда рублей направила компания «Метафракс Кемикалс» на охрану окружающей среды в 2024 году. При этом более половины средств — 122,4 миллиона рублей — были выделены на работу очистных сооружений, а более 28 миллионов рублей — на охрану атмосферного воздуха.
Предприятие уже много лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. Это полностью соответствует корпоративной стратегии холдинга «Росхим» по повышению экологической эффективности.
На особом контроле находится качество атмосферного воздуха в районе расположения производства и прилегающих территориях. И в самой Губахе, и в поселке Северный постоянно берутся пробы воздуха на содержание в нем метанола, а также аммиака, формальдегида, диоксидов серы и азота, пыли. Превышений предельно допустимых концентраций данных веществ не выявлено.
«Метафракс Кемикалс» очищает на своих биологических очистных сооружениях не только свои производственные сточные воды, но и хозяйственно-бытовые и промышленные стоки Губахи. В 2024 году очистку прошло более пяти с половиной миллионов кубических метров сточных вод.
Компания продолжила добрую традицию по выпуску мальков стерляди в реки Прикамья. Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов реализуются «Метафраксом» на добровольных началах с 2020 года. В 2024 году в соответствии с рекомендациями специалистов Средневолжского управления Росрыболовства было выпущено 5 445 мальков стерляди.
В августе 2024 года компанией «Метафракс Кемикалс» была принята новая экологическая политика, предусматривающая внедрение новых технологий, направленных на сокращение отходов производства и уменьшение потребления природных ресурсов. Среди ключевых направлений — активизация усилий по снижению выбросов парниковых газов, продолжение регулярного мониторинга состояния окружающей среды, реализация мер по снижению негативного воздействия на почву, воду и воздух.